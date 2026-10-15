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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: OneMain zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OneMain Holdings
49.78 EUR 2.01%
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OneMain wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass OneMain im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OneMain in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 15,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,75 USD aus. Im Vorjahr waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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