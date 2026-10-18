ONE Gas Aktie 21989859 / US68235P1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ONE Gas wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ONE Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ONE Gas einen Umsatz von 379,1 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ONE Gas Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: ONE Gas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ONE Gas Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.