OMV Aktie 503996 / US6708755094
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OMV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OMV wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,855 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMV 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,29 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 27,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,86 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 35,43 Milliarden USD, gegenüber 27,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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