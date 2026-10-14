Erste Schätzungen: OMV gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OMV öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,05 EUR je Aktie gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 32,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,27 Milliarden EUR gegenüber 6,26 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,14 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,11 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,40 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 24,31 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch