Erste Schätzungen: Omron öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omron stellt voraussichtlich am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Omron im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,220 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,97 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 215,33 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 277,84 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 891,58 Milliarden JPY, gegenüber 767,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch