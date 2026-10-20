Omega Healthcare Investors Aktie 959039 / US6819361006
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Omega Healthcare Investors wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,471 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,17 Prozent verringert. Damals waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 268,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 314,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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