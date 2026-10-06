OFG Bancorp Aktie 21195006 / PR67103X1020
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: OFG Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
OFG Bancorp wird voraussichtlich am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD gegenüber 1,16 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 19,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 232,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,1 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,09 USD, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 751,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 902,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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