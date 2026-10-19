Odfjell Drilling Aktie 22371840 / BMG671801022
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Odfjell Drilling präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Odfjell Drilling veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,247 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 251,7 Millionen USD für Odfjell Drilling, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,36 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,48 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,36 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.ch
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