Erste Schätzungen: Oculis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oculis wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,403 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oculis noch -0,400 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen CHF, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,538 CHF, während im vorherigen Jahr noch -2,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,8 Millionen CHF umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch