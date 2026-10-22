Oculis Aktie 124230349 / CH1242303498
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oculis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oculis wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,403 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oculis noch -0,400 USD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen CHF, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,538 CHF, während im vorherigen Jahr noch -2,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,8 Millionen CHF umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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