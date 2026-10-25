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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Occidental Petroleum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Occidental Petroleum wird sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 121,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,80 Milliarden USD gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,70 Milliarden USD, gegenüber 21,56 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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