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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OBIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OBIC
5298.00 JPY 2.40%
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OBIC präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 47,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 40,44 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,43 Milliarden JPY gegenüber 33,35 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 197,28 JPY, gegenüber 171,61 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 151,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 135,21 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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