Erste Schätzungen: Obic Business Consultants präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Obic Business Consultants wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 63,81 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 14,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Obic Business Consultants 55,86 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Obic Business Consultants in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 273,52 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 241,20 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 58,98 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 51,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch