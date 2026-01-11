Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Obic Business Consultants gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Obic Business Consultants
8490.00 JPY -0.66%
Obic Business Consultants wird voraussichtlich am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 59,98 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,26 Prozent erhöht. Damals waren 54,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Obic Business Consultants 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,93 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Obic Business Consultants 12,03 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 232,38 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 215,27 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,56 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

