|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Oaktree Specialty Lending wird voraussichtlich am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,338 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oaktree Specialty Lending noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Oaktree Specialty Lending nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 70,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 284,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 299,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Oaktree Specialty Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Oaktree Specialty Lending legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel voraussichtlich nach, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.