O-I Glass Aktie 51613592 / US67098H1041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: O-I Glass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
O-I Glass wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,187 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem O-I Glass 0,190 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,65 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte O-I Glass einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,504 USD im Vergleich zu -0,840 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,38 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu O-I Glass Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: O-I Glass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: O-I Glass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: O-I Glass zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: O-I Glass vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: O-I Glass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu O-I Glass Inc Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.