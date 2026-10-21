Nyxoah Aktie 57057992 / BE0974358906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nyxoah lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,306 EUR. Dies würde einen Gewinn von 51,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nyxoah -0,630 EUR je Aktie vermeldete.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 397,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nyxoah für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,8 Millionen EUR aus.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,145 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 36,4 Millionen EUR, gegenüber 10,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nyxoah S.A. Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nyxoah S.A. Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.