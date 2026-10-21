Erste Schätzungen: Nyxoah gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nyxoah lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,306 EUR. Dies würde einen Gewinn von 51,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nyxoah -0,630 EUR je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 397,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nyxoah für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,8 Millionen EUR aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,145 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 36,4 Millionen EUR, gegenüber 10,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch