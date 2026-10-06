Nyfosa AB Registered shs Aktie 44727131 / SE0011426428
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nyfosa Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nyfosa Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,02 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 46,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,38 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 850,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 891,0 Millionen SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,05 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,45 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,41 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,60 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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