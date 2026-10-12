NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NXP Semiconductors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NXP Semiconductors präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll NXP Semiconductors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,76 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,36 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,08 USD, gegenüber 8,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 14,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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