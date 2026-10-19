Nuveen Churchill Direct Lending Aktie 131810317 / US67090S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor
Nuveen Churchill Direct Lending wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,386 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 43,7 Millionen USD gegenüber 52,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,93 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 178,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 201,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.