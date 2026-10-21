Erste Schätzungen: Nuscale Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nuscale Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,118 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 93,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,850 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 58,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,510 USD, gegenüber -2,170 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 17,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 31,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch