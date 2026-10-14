NSK Aktie 284131 / US6701841008
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NSK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NSK wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NSK in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,888 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,73 Milliarden USD, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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