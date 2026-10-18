Erste Schätzungen: NS Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NS Solutions gibt voraussichtlich am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 46,71 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 23,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NS Solutions 37,69 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 179,12 JPY, während im vorherigen Jahr noch 168,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 419,89 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 381,34 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch