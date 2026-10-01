Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NP3 Fastigheter AB wird sich voraussichtlich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 4,95 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,05 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NP3 Fastigheter AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 637,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 572,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,32 SEK je Aktie, gegenüber 19,12 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch