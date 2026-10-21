Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) Un wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,822 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Novozymes A-S (B) Un 0,350 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,31 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch