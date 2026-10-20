Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Novo Nordisk (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk (spons ADRs) wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,742 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novo Nordisk (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Novo Nordisk (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 11,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 45,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 46,74 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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