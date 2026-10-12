Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’189 -0.1%  Bitcoin 69’653 0.3%  Dollar 0.8307 0.0%  Öl 103.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
lastminute-Aktie im Fokus: Neuer Finanzchef übernimmt im November
Goldpreis profitiert von fallendem Ölpreis - doch neue Gefahren lauern
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Suche...
ETF Sparplan

Novartis Aktie 567514 / US66987V1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Novartis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Novartis
127.94 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Novartis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novartis 2,04 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Novartis nach den Prognosen von 9 Analysten 14,59 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,88 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,83 USD im Vergleich zu 7,25 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 57,28 Milliarden USD, gegenüber 54,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?