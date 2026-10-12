Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Novartis lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novartis noch 1,63 CHF je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,60 Milliarden USD betragen, verglichen mit 11,13 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,99 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 57,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 45,29 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch