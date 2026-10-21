NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NOVA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NOVA lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NOVA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll NOVA nach den Prognosen von 6 Analysten 282,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 224,6 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,96 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,08 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 880,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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