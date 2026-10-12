Norwood Financial CorporationShs Aktie 559597 / US6695491075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norwood Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Norwood Financial wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,945 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Norwood Financial 0,890 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 30,0 Millionen USD gegenüber 34,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,01 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 116,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 136,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norwood Financial CorporationShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Norwood Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Norwood Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Norwood Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Norwood Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Norwood Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)