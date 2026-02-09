Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Erste Schätzungen: HP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Schätzungen: Temenos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Roche-Aktie: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie 3274949 / NO0010379266

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwegian Energy Company ASA Noreco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Norwegian Energy Company ASA Noreco
39.00 EUR 1.30%
Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -31,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 277,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD im Vergleich zu -29,040 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 960,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,55 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.ch

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

