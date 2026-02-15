Erste Schätzungen: Norwegian Cruise Line stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norwegian Cruise Line lädt voraussichtlich am 02.03.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,262 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 49,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,520 USD je Aktie erzielt worden waren.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,34 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 9,93 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,48 Milliarden USD generiert worden waren.

