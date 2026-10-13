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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NortonLifeLock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NortonLifeLock
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NortonLifeLock veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,719 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NortonLifeLock einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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