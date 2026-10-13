NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NortonLifeLock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NortonLifeLock veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,719 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NortonLifeLock einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
06:21
|Erste Schätzungen: NortonLifeLock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu NortonLifeLock
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.