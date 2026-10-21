Northwest Natural Aktie 43680971 / US66765N1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Northwest Natural mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Northwest Natural gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,890 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,730 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 178,2 Millionen USD gegenüber 164,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Northwest Natural Holding Company Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Northwest Natural mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Northwest Natural legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Northwest Natural verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Northwest Natural stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Northwest Natural Holding Company Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.