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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Northrop Grumman öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northrop Grumman
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Northrop Grumman wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,17 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,52 Prozent verringert. Damals waren 7,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Northrop Grumman soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 29,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,07 Milliarden USD, gegenüber 41,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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