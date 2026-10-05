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Northpointe Bancshares Aktie 142280829 / US66661N8864

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Northpointe Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northpointe Bancshares
15.36 USD 3.40%
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Northpointe Bancshares wird sich voraussichtlich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,620 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Northpointe Bancshares ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Northpointe Bancshares soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 48,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,47 USD im Vergleich zu 2,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 258,5 Millionen USD, gegenüber 470,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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