Erste Schätzungen: Northland Power präsentiert Quartalsergebnisse

Northland Power präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,119 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northland Power noch ein Verlust pro Aktie von -1,580 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 545,8 Millionen CAD gegenüber 554,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,867 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,650 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden CAD, gegenüber 2,43 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch