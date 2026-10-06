Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Northern Trust legt Quartalsergebnis vor
Northern Trust stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,85 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,45 Prozent erhöht. Damals waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Northern Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,54 USD aus. Im Vorjahr waren 8,74 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 9,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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