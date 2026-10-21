Northern Oil & Gas Aktie 56935907 / US6655313079
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Northern Oil Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Northern Oil Gas präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Northern Oil Gas ein EPS von -1,330 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Northern Oil Gas im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 617,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,12 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,27 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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