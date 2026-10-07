Norske Skog ASA Registered Shs Aktie 50451479 / NO0010861115
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Norske Skog ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,18 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Norske Skog ASA Registered 1,90 NOK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,28 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Norske Skog ASA Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,98 Milliarden NOK aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,60 NOK je Aktie, gegenüber 4,76 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,28 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 9,45 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norske Skog ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Norske Skog ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Norske Skog ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Norske Skog ASA Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.