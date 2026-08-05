Erste Schätzungen: Norse Atlantic ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

Norse Atlantic ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,044 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,220 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Norse Atlantic ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,101 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,310 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,53 Milliarden NOK, gegenüber 7,62 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch