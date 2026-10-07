Erste Schätzungen: Norfolk Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norfolk Southern wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,16 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,64 Prozent auf 3,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Norfolk Southern noch 3,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,93 USD im Vergleich zu 12,75 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 13,31 Milliarden USD, gegenüber 12,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch