Nordrest Aktie 135374716 / SE0022088217
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Nordrest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordrest wird sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,88 SEK je Aktie gegenüber 3,44 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 705,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 615,1 Millionen SEK umgesetzt.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 16,80 SEK, gegenüber 15,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,87 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,55 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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