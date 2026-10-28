|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nordrest wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,87 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,28 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 676,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 578,0 Millionen SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 18,10 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,51 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordrest Holding AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Nordrest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Nordrest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Nordrest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Nordrest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nordrest Holding AB Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI & DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.