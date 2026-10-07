Nordnet AB Registered Shs Aktie 58372832 / SE0015192067
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordnet Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nordnet Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,64 SEK je Aktie gegenüber 2,81 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordnet Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,65 SEK, gegenüber 11,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 6,37 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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