Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie 114083771 / SE0015812128
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nordisk Bergteknik Registered B wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,200 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 838,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Nordisk Bergteknik Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 923,0 Millionen SEK aus.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,71 Milliarden SEK, gegenüber 3,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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