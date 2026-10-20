Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordisk Bergteknik Registered B wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,200 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 838,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Nordisk Bergteknik Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 923,0 Millionen SEK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,71 Milliarden SEK, gegenüber 3,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch