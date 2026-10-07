Nordic Semiconductor ASA Aktie 440145 / NO0003055501
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nordic Semiconductor ASA lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD gegenüber 0,040 NOK im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 232,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,81 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,830 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 860,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,93 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordic Semiconductor ASA
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nordic Semiconductor ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Nordic Semiconductor ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nordic Semiconductor ASA
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.