Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie 129096561 / NO0012928805
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nordic Aqua Partners AS Registered wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,785 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -5,610 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,11 Prozent auf 94,1 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Aqua Partners AS Registered noch 59,5 Millionen NOK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,680 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,020 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 472,3 Millionen NOK, gegenüber 151,0 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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