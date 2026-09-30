Nordea Bank Abp Aktie 43901638 / US65558R1095
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordea Bank Abp (spons ADRs) wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,422 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordea Bank Abp (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 54,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 13,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 28,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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