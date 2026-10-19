Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norconsult ASA Registered präsentiert voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,469 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Norconsult ASA Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 2,45 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 NOK aus. Im Vorjahr waren 2,13 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 11,67 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch