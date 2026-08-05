Norconsult ASA Registered Shs Aktie 130537483 / NO0013052209
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Norconsult ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
9 Analysten schätzen, dass Norconsult ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,528 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,93 Milliarden NOK gegenüber 2,78 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 NOK, gegenüber 2,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,72 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,40 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norconsult ASA Registered Shs
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Norconsult ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Norconsult ASA Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.